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كرم: الدجّالون يُهلّلون للتدقيق الجنائي والمنافقون يستخدمون ملف ترسيم الحدود البحرية

14 - أبريل - 2021
فادي كرم

فادي كرم

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غرّد أمين سرّ تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم عبر “تويتر”: الدجّالون يُهلّلون للتدقيق الجنائي ويفخّخونه من أجل الابتزاز السياسي، والمنافقون يستخدمون ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في الحسابات الشخصية ويلغّمونه ليبقى جرحاً نازفاً، والطامعون يطحشون على أراضي وثروات لبنان في الحدود البحرية الشمالية ومزارع شبعا، ويرمون الحروب علينا”.

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