كرم: الدجّالون يُهلّلون للتدقيق الجنائي والمنافقون يستخدمون ملف ترسيم الحدود البحرية

غرّد أمين سرّ تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم عبر “تويتر”: الدجّالون يُهلّلون للتدقيق الجنائي ويفخّخونه من أجل الابتزاز السياسي، والمنافقون يستخدمون ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في الحسابات الشخصية ويلغّمونه ليبقى جرحاً نازفاً، والطامعون يطحشون على أراضي وثروات لبنان في الحدود البحرية الشمالية ومزارع شبعا، ويرمون الحروب علينا”.

الدجّالون يُهلّلون للتدقيق الجنائي ويفخّخونه من اجل الابتزاز السياسي،والمنافقون يستخدمون ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في الحسابات الشخصية ويلغّمونه ليبقى جرحاً نازفاً،والطامعون يطحشون على اراضي وثروات لبنان في الحدود البحرية الشمالية ومزارع شبعا،ويرمون الحروب علينا. — Fadi Karam (@drFadiKaram) April 14, 2021