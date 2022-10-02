كرم: العمل جارٍ لتوحيد قوى المعارضة خلف ميشال معوّض كمرشّح إنقاذي

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب “فادي كرم” أن جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس الفائت، كانت خطوة أولى لا بد منها لانطلاق المعركة رسميا حول الهوية السياسية للرئيس المقبل، وقد تلقفها حزب القوات اللبنانية بإيجابية وعزم كبيرين عبر إسراعه في تبني ترشيح النائب “ميشال معوض”، وحث قوى المعارضة كافة على دعمه كمرشح سيادي في مواجهة مرشح قوى “الممانعة” غير المعلن رسميا بعد.

وردا على سؤال لـ”الأنباء الكويتية” حول ما قاله البعض أن الرئيس “نبيه بري” أراد من الجلسة حرق الأسماء وصولًا الى التوافق على مرشح تسووي، أكّد كرم ان ترشيح النائب معوض ليس للمناورة، لا بل هو أكثر من جدي، والعمل جار على قدم وساق لتوحيد قوى المعارضة خلفه كمرشح إنقاذي، لاسيما أن البديل عن التفاهم وتوحيد القرار بين قوى المعارضة والنواب المستقلين وقوى التغيير، تمديد الانهيار لـ 6 سنوات جديدة، والوقوع بالتالي في المحظور.

كما أشار الى أنّ “الأصوات المطالبة برئيس توافقي، تتماهى عن قصد أو عن غير قصد، مع محاولات حزب الله للعودة إلى مفاهيم (ربط النزاع)، التي تأتي في نهاية المطاف بمرشحين خاضعين تحت الطاولة وفوقها لمحور الممانعة”، مذكّرًا بان سياسة ربط النزاع أنهت قوى 14 آذار، وسمحت لحزب الله بالتسلل الى الدولة، ووضع يده على القرار اللبناني.

وقال: “انها المؤامرة التي على قوى المعارضة ان تتصدى لها عبر تفاهمها على رئيس سيادي يحمل مشروعًا إنقاذيا، ويحرّر الدولة من هيمنة السلاح”.