كرم: الفراغ الرئاسي مستمر إلى الأجل الذي يسير به المعطلون

شدد النائب فادي كرم على “عدم وجود خطة باء لدى القوات بشأن الاستحقاق الرئاسي”، مؤكدا “الانفتاح على طرح آخر وعلى أي مشاورات تجري بين أطراف المعارضة من أجل اقتراح يصل إلى ما يقارب 60 صوتا نيابيا”. وقال: “أما الآن فمرشحنا هو النائب ميشال معوض ولا بديل عنه، إلا إذا تم السير بالمنهجية التي ذكرتها”.

وأوضح في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “التيار الوطني الحر لم يطرح أي أسماء على القوات التي لا يوجد حتى الساعة أي اتفاق بينها وبين أي طرف من خارج المعارضة”، لافتا إلى أنه “عندما يقترب التيار من المعارضة ويكون لديه طرح واضح معارض لحزب الله، عندها نتحدث معه بالموضوع”.

ورأى أن “الفراغ الرئاسي مستمر إلى الأجل الذي يسير به المعطلون، فالقوات لديها مرشح وتخوض المعركة بكل ديموقراطية واحترام للدستور، وتصر على وجود رئيس للجمهورية في أسرع وقت، لكن للأسف محور الممانعة يشل البلد”.

وعن التحقيقات القضائية الأوروبية في تهم الاختلاس وتبييض الأموال، اعتبر أنها “خطوة إيجابية جدا وفي مكانها، ونأمل استمرارها”، قائلا: “أظن أن دول العالم بدأت تعترف بأنها تأخرت في إنقاذ لبنان وشعبه من السلطة الحاكمة”.