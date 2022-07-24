الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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كرم: القاضي عقيقي يعمل لمصلحة الدويلة

منذ 35 دقيقة
فادي كرم

فادي كرم

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أكّد عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النّائب ​فادي كرم​، تعليقًا على توقيف مركز الأمن العام في الناقورة للنّائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي الأردن ​المطران موسى الحاج​، والتّحقيق معه، أنّ “ما حدث أكثر من كبير، ما حصل تعدٍّ على قناعات ​الشعب اللبناني​ الّذي لا ولن يقبل بذلك. كلّ هذه الممارسات مجزرة باسم القضاء، وزيارة من هنا أو من هناك لن تحلّ هذه المسألة”.

وشدّد، في تصريح تلفزيوني، قبيل مشاركته في القدّاس الإلهي التّضامني في ​الديمان​، على أنّ “المطلوب إجراءات جذريّة بحقّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة بالإنابة القاضي ​فادي عقيقي​، الّذي يعمل لمصلحة الدّويلة على حساب الشعب اللبناني”.

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