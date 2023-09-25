كرم: المعركة عميقة جدًا.. والمسؤوليّة على عاتق بري

أكد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أن “الخلاف في الثقافة السياسية والمفاهيم والقناعات عميق جدًا بين طرف الممانعة الذي يشل البلد، ويريد أن يكون بإمرته وإدارته، وبين الفريق السيادي المعارض الذي لن يتراخى لأن أيّ تراخٍ يعني انتهاء لبنان”.

كرم اعتبر في حديث عبر موقع “لبنان الكبير”، أنّه من هذا المنطلق، المسؤولية في معظمها تقع على عاتق رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يمتنع عن الالتزام بالدستور، وبمجرد الدعوة إلى جلسة انتخابية بدورات متتالية، ننتخب رئيسًا للجمهورية”.

ورأى كرم أن “كل الأمور واردة، والمعركة كبيرة وعميقة جدًا، لذلك، تتخذ أصداء إقليمية ودولية”.