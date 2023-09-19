كرم: المعركة ليست رئاسية بل معركة بقاء الدولة أو سيطرة الدويلة

رأى النائب فادي كرم في حديث الى اذاعة “صوت كل لبنان”، أن “قائد الجيش العماد جوزاف عون يؤكد انه خارج السباق الرئاسي ، وان همه الأساسي والوحيد هو المؤسسة العسكرية ، وإبقاؤها بعيدا من السجالات السياسية القائمة ، لكن ذلك لا يعني انسحابه او رفضه الرئاسة”.

وأشار الى أن ” لا ارتباط بين اجتماع الخماسية والحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري”، مشددا على ان “أي حوارات مباشرة او غير مباشرة، تجري بين الأفرقاء في الداخل تنتج رئيسا للجمهورية، انطلاقا من احترام الدستور، والدعوة الى جلسة بدورات متتالية، وهذا ما يدعو اليه أصدقاء لبنان”.

واكد كرم ” استمرار تقاطع قوى المعارضة على اسم جهاد أزعور حتى هذه اللحظة، وأوضح ان “المعركة في لبنان اليوم ليست رئاسية إنما هي معركة بقاء الدولة اللبنانية أو سيطرة الدويلة على الدولة”.