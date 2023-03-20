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كرم: الموضوع الرئاسي مسألة مشروع ولاية انقاذية

منذ 39 دقيقة
فادي كرم

فادي كرم

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أكد النائب فادي كرم “انفتاح تكتل الجمهورية القوية على دعوات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى التلاقي وتقريب وجهات النظر، لكن القرار النهائي في شأن الخلوة الروحية سيتخذ في اجتماع اليوم”.

وأوضح كرم في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “الموضوع الرئاسي ليس مسألة أسماء بل مسألة مشروع ولاية انقاذية”، وقال: “طالما فريق الممانعة في لبنان يريد أخذ البلد رهينة بيد المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه، لن يكون هناك أي تفاهم رئاسي معه لأن أي رئيس توافقي لن يستطيع معالجة موضوع التهريب ووضع اليد على مرافق الدولة كافة”.

وشدّد على أن “المطلوب هو إلتزام شروط احترام الشراكة الوطنية وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية بالدرجة الأولى”.

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