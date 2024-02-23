كرم: تسوية أمنية للحدود.. وإلا

أشار النائب فادي كرم إلى أن “التيار الوطني الحر لم يعطِ موافقة على شكل الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والقوات اللبنانية اول من اعلن الموافقة على الحوار ودعا اليه”. ورأى أن “المعزول بطرحه هو الرئيس بري المصر على طاولة حوار وليس حوارات ثنائية او ثلاثية تنتج رئيساً”.

وأكد كرم، عبر “صوت كل لبنان”، أن “أكثرية التكتلات والفرقاء السياسيين يطرحون موضوع الحوار الثنائي والثلاثي الذي دعت إليه القوات اللبنانية منذ البداية”.

أمّا عن تحرك سفراء الخماسية، فجزم كرم “ألا أمل بخرق طالما أن محور الممانعة مصر على موقفه في الملفات الداخلية أي ربط لبنان بغزة وايران، وفرض مرشحه لرئاسة الجمهورية، والدعوة الى حوار للتوافق عليه، ما يعني العودة الى ما قبل ثورة 17 تشرين”.

وعن مصير الجبهة الجنوبية، رأى أنّ “التصعيد يومي والخسائر المدنية والمادية كبيرة، وإسرائيل لا تزال على شروطها لتأمين أمن شمالها بموافقة دولية”، معتبراً أنه “إذا وُضعت تسوية أمنية للحدود وانتشر الجيش اللبناني في الجنوب، نكون بمأمن من الحرب، وإلا فالحرب آتية”.