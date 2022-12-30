كرم: حزب الله غير جاهز لانتخاب رئيس

رأى النائب فادي كرم، اليوم الجمعة، أنّ المعركة الرئاسية هي معركة توازن، مشيرًا إلى أنه “إذا أراد الفريق الآخر انتخاب رئيس فعلياً فلنذهب إلى معركة ديمقراطية كما نفعل نحن، وإما الذهاب إلى مشاورات، ولكن خلال الجلسات المخصصة للانتخاب، إذ أن الحوار خارجها هو مضيعة للوقت”.

كرم قال في حديث لـ”صوت كلّ لبنان”: “إنّ حزب الله غير جاهز لانتخاب رئيس”، لافتًا إلى “أننا أمام انسداد في الأفق السياسي بشكل كامل”.

وردًّا على سؤال حول التعويل على فترة ما بعد رأس السنة، أكّد كرم أنها مجرّد تحليلات وإملاء للفراغ، متمنّيًا أن يخوض حزب الله وفريق الممانعة المعركة الانتخابية بديمقراطية والضغط على النواب للمشاركة في الجلسات كافّة.