كرم: حق المغتربين التصويت والترشيح وإيصال نواب مناطقهم

غرد أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم عبر “تويتر”: “حق المغتربين ليس فقط التصويت والترشيح، حقهم أيضاً إيصال نواب مناطقهم ويكون لهم دور بتقرير الاكثرية النيابية، تركوا لبنان بسبب سياسات خاطئة مثل سياساتكم، ولكن بعدهم من دون منيتكم مرتبطين بعائلاتهم ومدنهم وبلداتهم وقراهم الذين تسعون لفصلها عنهم بست مقاعد بسوق البيع”.

يذكر أن أهل السلطة اتفق على تعليق مادة في قانون الإنتخاب، تنصّ على تخصيص 6 مقاعد نيابية للإغتراب، وبالتالي لن يسمحوا بإجراء التصويت وفق الطريقة السابقة، أي عبر التصويت بحسب أماكن قيد كل مواطن مغترب في لبنان، وذلك لأنهم يريدون تهميش الصوت الإغترابي الذي سيصبّ حكماً في مصلحة قوى التغيير، وهو أمر بديهي كون اللبنانيين وتحديداً “المهاجرين” والمغتربين الجدد منهم، ما زالوا يشعرون بمرارة ممارسات أهل السلطة التي دمّرت حياتهم ودفعتهم إلى ترك وطنهم مع عائلاتهم.