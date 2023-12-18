كرم رداً على خواجة: أخطأ في العنوان

صدر عن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، البيان الآتي:

“قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة “أتمنى ان تعيد بعض القوى السياسية، لا سيما منها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية النظر في موقفها من تعطيل جلسات الانتخاب الرئاسية وتعود الى رشدها وضميرها، وتوافق على مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية”.

من الواضح ان النائب خواجة مخطئ بالعنوان، لأن القوات اللبنانية شاركت في كل الجلسات الانتخابية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، ولم تخرج من القاعة إلا بعد فقدان النصاب الذي كان النائب خواجة من ضمن الذين يُفقدون هذه الجلسات نصابها، وبالتالي من يعطِّل معروف بالاسم والصورة، ونأسف لكلام غير صحيح إطلاقا.

وأما لناحية الحوار فالقوات أكدت مرارا وتكرارا معارضتها لحوارات فولكلورية لا تؤدي إلى نتيجة وفي معرض انتخابات رئاسية تتطلّب المشاركة في جلسة بدورات متتالية، فيما القوات منفتحة على حوار جدي مع الرئيس بري وغيره بعيد من الأضواء على غرار ما حصل في موضوع التمديد العسكري، وعندما يؤدي إلى النتيجة المطلوبة يتم تظهيره وترجمته في صندوقة الاقتراع”.