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كرم ردًا على بري: الكنيسة "مش إبداعات ظرفية"

منذ 15 ثانية
فادي كرم

فادي كرم

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كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، على حسابه عبر منصة “إكس”: الكنيسة أكيد بتشفي إن كانت قريبة أو بعيدة، بس الكنيسة أصول ودستور، مش إبداعات ظرفية.

كرم أضاف: “خلّينا نلتزم بالدستور الوطني ونطبّق القوانين العامة، ومش عايزين حدى من بعيد، فينا نعيش سوا بسلام”.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لصحيفة “نداء الوطن”، إنّ الجميع رضي بمبادرته، باستثناء من كان يريد أن يوافق عليها، أي “القوات اللبنانية” و”التيار الوطنيّ الحر”.

وعن مصير الرئاسة والحوار، اختصر بري الجواب بالقول: “يبدو الكنيسة القريبة ما بتشفي”.

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