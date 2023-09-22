كرم ردًا على بري: الكنيسة "مش إبداعات ظرفية"

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، على حسابه عبر منصة “إكس”: الكنيسة أكيد بتشفي إن كانت قريبة أو بعيدة، بس الكنيسة أصول ودستور، مش إبداعات ظرفية.

كرم أضاف: “خلّينا نلتزم بالدستور الوطني ونطبّق القوانين العامة، ومش عايزين حدى من بعيد، فينا نعيش سوا بسلام”.

الكنيسة اكيد بتشفي ان كانت قريبة او بعيدة، بس الكنيسة اصول ودستور، مش ابداعات ظرفية. خلّينا نلتزم بالدستور الوطني ونطبّق القوانين العامة ومش عايزين حدى من بعيد، فينا نعيش سوا بسلام. — Fadi Karam (@drFadiKaram) September 22, 2023

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لصحيفة “نداء الوطن”، إنّ الجميع رضي بمبادرته، باستثناء من كان يريد أن يوافق عليها، أي “القوات اللبنانية” و”التيار الوطنيّ الحر”.

وعن مصير الرئاسة والحوار، اختصر بري الجواب بالقول: “يبدو الكنيسة القريبة ما بتشفي”.