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كرم: سقوطها سيكون عظيماً جداً

17 - مارس - 2021
آخر تحديث: 17 - مارس - 2021 8:49 صباحًا
فادي كرم

فادي كرم

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غرد أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم عبر “تويتر” قائلاً: سلطة الفساد والتمويه تستمر بألاعيبها لربح الوقت، تبتز الآن اللبنانيين بالتهديد بالعتمة، وحقيقة هي بذاتها العتمة والظلامة. مهما طالت مناوراتها، فسقوطها سيكون عظيما جدا. “فقال لهم: “رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. (لو 10: 18)”.

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