كرم: سقوطها سيكون عظيماً جداً

غرد أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم عبر “تويتر” قائلاً: سلطة الفساد والتمويه تستمر بألاعيبها لربح الوقت، تبتز الآن اللبنانيين بالتهديد بالعتمة، وحقيقة هي بذاتها العتمة والظلامة. مهما طالت مناوراتها، فسقوطها سيكون عظيما جدا. “فقال لهم: “رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. (لو 10: 18)”.

سلطة الفساد والتمويه تستمر بألاعيبها لربح الوقت، تبتزّ الان اللبنانيين بالتهديد بالعتمة، وحقيقةً هي بذاتها العتمة والظلامة . مهما طالت مناوراتها، فسقوطها سيكون عظيم جداً . "فَقَالَ لَهُمْ: «رَأَيْتُ الشَّيْطَانَ سَاقِطًا مِثْلَ الْبَرْقِ مِنَ السَّمَاءِ." (لو 10: 18) — Fadi Karam (@drFadiKaram) March 17, 2021