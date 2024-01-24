أكد النائب فادي كرم أن “تكتل الجمهورية القوية لن يصوت لصالح مشروع موازنة العام 2024، لأنه بصيغته الحالية غير إصلاحي مبني على فكر ابتزازي وانتهازي للشعب اللبناني”.

وشدد في حديث إلى “صوت كل لبنان”، على أن “مشاركة التكتل في جلسة مناقشة الموازنة أمر ضروري لتفادي إصدارها بمرسوم من الحكومة”، موضحًا أن “نواب الجمهورية القوية عملوا على الحد من اضرارها في نقاشات لجنة المال”.

وقال كرم: “سنعمل على إسقاط المواد غير الصالحة. وفي حال سقطت الموازنة في مجلس النواب سيتحرك الوزراء على القاعدة الاثني عشرية”.

وعن طلب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إصدار قانون يقضي بتوحيد سعر السحوبات المصرفية على اعتبار أن الأمر ليس من صلاحيات المصرف المركزي ومرتبط بالاقتطاع، أوضح أن “التكتل في انتظار النقاش بين وزارة المال ومصرف لبنان للتعليق على الموضوع”، لافتاً إلى أن “المشكلة الكبيرة تكمن في مبدأ عدم تحفيز الاستثمارات الخارجية وجلب الأموال إلى لبنان”، مشدداً على “ضرورة أن تفعل الدولة مؤسساتها وقطاعاتها للتمكن من تنشيط الاقتصاد والعمل على توحيد سعر الدولار”.