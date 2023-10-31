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كرم: قواعد الاشتباك "حرب" وأثمانها بدأنا نتحمّلها

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2023 6:23 مساءً
فادي كرم

فادي كرم

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اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، أنّ قواعد الاشتباك “حرب” وأثمانها بدأنا نتحمّلها، فتهجير الجنوبيين “علما الشعب وغيرها” واحتراق سهولهم ومغادرة البعثات الديبلوماسية، وتوقّف الدورة الاقتصادية، كلها نتائج لحرب “وحدة الساحات”.

كرم أشار عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “يقاف الحرب يتأمّن بتطبيق القرار 1701 وبانتشار الجيش لوحده وبانسحاب المنظمات المُسلّحة”.

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