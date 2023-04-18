كرم: لا حدود لقدرات "فريق الممانعة" التدميريّة

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّ “فريق الممانعة وأعوانه المُسبّبين للمآسي، استكمل اليوم مسرحيّته السمجة والمكشوفة بإنتاج قانون باطل لتمديد المجالس البلديّة والاختيارية”.

وتابع كرم: “لا حدود لقدراته التدميرية، ولا أمل بالإصلاح مع استمراره في السلطة، ومن يُراهن من الداخل والخارج على تسويات معه فهو شريك بإبقاء اللبنانيين في الذلّ”.

هذا وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعيّة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة، وبالتالي لا انتخابات.