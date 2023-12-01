كرم: لتطبيق الـ1701 ولو بالإكراه.. ومن الضروري ألّا نكون "فرق عملة"!

حمّل النائب فادي كرم “حزب الله” مسؤولية وضع لبنان في دائرة الخطر والتعرض لحرب كبيرة شاملة ومدمرة ذات عواقب خطيرة منذ السابع من تشرين الأوّل لربطه لبنان بوحدة الساحات، معتبرًا أنّ المرحلة مرحلة تغيير في المنطقة، وقال: “من الضروري ألّا نكون “فرق عملة” في الحسابات الإقليمية والدولية”.

وإذ شدّد كرم على وجوب تطبيق القرار 1701 بكل بنوده، “بما يتناسب مع مصلحة لبنان وليس بما يفيد مصالح شمال إسرائيل”، قال في حديث إلى صوت كل لبنان: “قد يكون تنفيذه بالقوة أو الإكراه”.

وعن ملف قيادة الجيش، رأى كرم ألّا شيء مضموناً إلّا أنّنا على مشارف التمديد للقائد جوزاف عون، رافضًا الربط بين التمديد لعون ورفع أسهمه كمرشح رئاسي، وقال إن ذلك على الأقل بالنسبة لحسابات القوات.