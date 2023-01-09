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كرم: لجلسات متتالية حتى نجاحنا بانتخاب الرئيس

منذ 47 دقيقة
فادي كرم

فادي كرم

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غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فاد كرم عبر “تويتر”: “في الولايات المتحدة نواب يهمّهم شعبهم وبلدهم بالرغم من خلافاتهم الحادّة يُمارسون واجباتهم الوطنية فينتخبون رئيساً لهم، أمّا في لبنان فكتل نيابية أولوياتها ليست شعبها وبلدها فتُعرقل انتخاب رئيس للجمهورية. فلنتمثّل بهم ولتكن جلسات متتالية حتى نجاحنا بانتخاب الرئيس”.

واجتمع المجلس النيابي اللبناني 10 مرات تحت عنوان انتخاب الرئيس منذ شغور المنصب في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتكرر المشهد نفسه في كل مرة عبر عملية أثبتت عزم المجلس بقيادة رئيسه والتحالف الذي ينتمي إليه على عدم إنجاز المهمة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلا في حال القبول بمرشح محدد يضع مواصفاته فريق الممانعة الذي يعتبر إيران مرجعتيه والجنرال قاسم سليماني قائده ورمزه الأعلى.

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