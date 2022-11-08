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كرم: لفتح الأبواب أمام معركة رئاسية ديموقراطية حقيقية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2022 11:44 صباحًا
فادي كرم

فادي كرم

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أشار النائب “فادي كرم”، في حديث الى “صوت كل لبنان”، إلى ان” لا مجال حتى الآن للتوصل الى تفاهم وطني حقيقي يضع حدّا للأزمة السياسية الراهنة”، مجددًا التأكيد أن “كتلة الجمهورية القوية ماضية بترشيح النائب ميشال معوض”.

وقال: “نحن لدينا مرشحنا وليكن لديهم مرشحهم، ولتفتح الأبواب أمام معركة رئاسية ديموقراطية حقيقية”.

ورأى كرم أن “اللقاءات السياسية على غرار لقاء بري- جنبلاط تفتح المجال أمام التفاوض”، مشيرًا الى أنّ “اللقاء الديموقراطي لا يزال عند موقفه من دعم ترشيح معوض، وعلينا أن ننتظر ما يمكن أن ينتج عن اللقاءات السياسية لاحقاً”.

كذلك، اوضح أن “حزب القوات لا يرى جدوى من الحوار للتوافق على اسم رئيس جديد للجمهورية، لا سيما في ظل انعدام التوازن بين الافرقاء السياسيين ووجود الغلبة من فريق على فريق، والخوف من الدخول في توافق يؤمن استمرارية الواقع الذي أوصلنا اليه العهد السابق”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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