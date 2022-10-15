كرم: لن نفتح صفحة جديدة مع هذه المنظومة الحاكمة

لفت النائب “فادي كرم” إلى أن “هناك امكانية لفتح صفحة اقتصادية جديدة من خلال ترسيم الحدود، ولكن لن نفتح صفحة جديدة مع هذه المنظومة الحاكمة لأن هدفها المال”.

وذكر، في برنامج إذاعي، أن ” لا دور للتيار الوطني الحر بإتمام الاتفاقية اليوم بل هي حاجة العالم للنفط والغاز وبخاصة اوروبا”.

ولفت الى ان “حزب الله استراتيجي و يعرف اي اسماء يطرحها لرئاسة الجمهورية، وهدفه أن يولد رئيس لخدمة مشروعه الذي يصب في استمرار الدويلة، ويتمنى ان يصل احد الاسماء فرنجية او باسيل للرئاسة ولكنه عاجز عن فعل هذا”، لافتًا الى أنّ “هناك اتفاقًا كبيرًا بيننا وبين حزب الكتائب ونظرتنا الوطنية هي نفسها وتصب لمصلحة البلاد”.

وفي الختام، أشار كرم الى أنّ “النائب ميشال معوض ينتمي الى خط 14 آذار وهو ضد خط الممانعة حتماً، واسمه سيبقى في جلسة الخميس الا في حال كان هناك طرح جيد نتوافق عليه معه ويعبّر عن خطنا العريض حينها نرى ان نغيّر الخيار”.