كرم: لن يتوقفوا عن إجرامهم إلا بمواجهتهم

غرّد النائب فادي كرم عبر “تويتر”: “لن تتوانى منظومة الدويلة (الممانعة للانقاذ) وتيار الدجل والفساد من استخدام كل الوسائل لتزوير الحقائق، فبالاضافة للارهاب التفجيري والاغتيالي والقمعي، يمارسون الآن الترهيب على المجلس الدستوري لقلب النتائج ولإلغاء صوت الناس. لن يتوقفوا عن اجرامهم الا بمواجهتهم وبافشال محاولاتهم”.

وكان أوضح المجلس الدستوري أن “البلبلة التي نتجت عن تصريحات بعض الإعلاميين غير المسؤولة على وسائل الإعلام والتي تتكهن بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية”.

وشدّد على أن “أي كلام من هذا النوع لا يعنيه، وأنه لا يزال في طور التحقيق بالطعون المقدّمة إليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علماً بأن القانون حدّد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرار ات النهائية”.