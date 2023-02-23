كرم: محور "حزب الله" يُحاول إخضاع الشعب اللبناني وتركيعه

اعتبر النائب فادي كرم، أن ما يحاول أن يفعله محور حزب الله هو إخضاع وتركيع الشعب اللبناني وإقامة حرب على الأفرقاء السياسيين المعارضين له وفرض شروطه وولاية جديدة أصعب من تلك التي مرّت.

وقال كرم، في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “ما نقوم به كأفرقاء سياسيين هو تحقيق التوازن مع حزب الله ومنعه من فرض هذه الأمور مهما كانت الظروف السياسية والاجتماعية صعبة”.

وتحدّث كرم عن أن إنقاذ لبنان يمكن أن يتم بتفاهم وطني له شروطه يُبنى على مصلحة الشعب والوطن وتسقط معه كل الحسابات الاصطفافية، معتبرًا أن الانتهاء من دوامة الأزمة السياسية يحصل باقتناع حزب الله بعدم الاستمرار بمشروعه الإيراني في لبنان.

ولفت كرم إلى أن لبنان دخل في الفوضى ولكن ما يمنع شريعة الغاب هو أن هناك مؤسسة عسكرية ساهرة على الشعب وأجهزة أمنية تقوم بدورها.