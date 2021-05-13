كرم: مشاهد الذلّ هي ثمن إلحاق لبنان بمحور الممانعة!

غرّد أمين سرّ تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم على حسابه عبر “تويتر”: “مشاهد الذلّ التي أُدخلت عنوةً الى حياة اللبنانيين هي ثمن إلحاق لبنان بمحور الممانعة، فكما كانت في السابق معادلة “تلازم المسار والمصير” المشؤومة، اليوم هناك معادلة “إلزام لبنان بالتخلّف”. “التعتير والفقر” اصبح ماركة مُسجّلة على إسم هذه المنظومة الحاكمة، وإنقاذ لبنان دورنا ورسالتنا”.

مشاهد الذلّ التي أُدخلت عنوةً الى حياة اللبنانيين هي ثمن إلحاق لبنان بمحور الممانعة، فكما كانت في السابق معادلة "تلازم المسار والمصير" المشؤومة، اليوم هناك معادلة "إلزام لبنان بالتخلّف". "التعتير والفقر" اصبح ماركة مُسجّلة على إسم هذه المنظومة الحاكمة، وإنقاذ لبنان دورنا ورسالتنا — Fadi Karam (@drFadiKaram) May 13, 2021