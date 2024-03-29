الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كرم: مفهوم القيادة لدى طوني فرنجية مُبنى على الزعاماتية والاستعراض

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 29 - مارس - 2024 10:38 صباحًا
A A A
طباعة المقال

كتب عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، على حسابه عبر منصة “إكس”: “من اللافت أن مفهوم القيادة واللياقة لدى السيد طوني فرنجية مُبنى على الزعاماتية والاستعراض ولعب الادوار وليس على الفهم والادراك والعلم والاستعداد لتحمّل المسؤوليات الوطنية والسيادية”.

وكان قد قال النائب طوني فرنجية في حديث لـ”الجمهورية” صباح اليوم، “رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع نفسه قَلّل من أهمية لقاء بكركي واعترف بأنه غير مقتنع به، فكيف نُلام نحن على رفضنا المشاركة فيه احتراماً للبطريركية ولأنفسنا؟”.

واستغرب موقف القوات اللبنانية التي “تسوّق بأنّ اعتراضها على خيار انتخاب والدي يعود إلى كَون عهده سيكون امتدادا لعهد ميشال عون، متجاهلة انها هي التي ساهمت بإيصال عون الذي كان مرشح حزب الله آنذاك، بينما كنّا نحن من معارضيه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    "نداء الوطن" تتوقف عن الصدور.. والدولة غائبة عن النظام الاقتصادي المشوّه للقطاع الصحفي
    كيف سيبدو الطقس في عيد الفصح؟
    التصعيد يعود مجدداً.. هذه آخر تطورات الجبهة الجنوبية

    الأكثر قراءة

    غارات على مدينة حلب شمال سوريا
    فيديو لانفجارات هي الأعنف في سماء حلب شمال سوريا.. ما الذي يحدث؟
    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    جامعة إسرائيلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل عقل السنوار.. والنتيجة صادمة!
    الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
    رئيس صربيا يثير الهلع بين شعبه.. "يصعب عليّ أن أنقل لكم هذه الأخبار"!