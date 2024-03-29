كرم: مفهوم القيادة لدى طوني فرنجية مُبنى على الزعاماتية والاستعراض

كتب عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، على حسابه عبر منصة “إكس”: “من اللافت أن مفهوم القيادة واللياقة لدى السيد طوني فرنجية مُبنى على الزعاماتية والاستعراض ولعب الادوار وليس على الفهم والادراك والعلم والاستعداد لتحمّل المسؤوليات الوطنية والسيادية”.

وكان قد قال النائب طوني فرنجية في حديث لـ”الجمهورية” صباح اليوم، “رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع نفسه قَلّل من أهمية لقاء بكركي واعترف بأنه غير مقتنع به، فكيف نُلام نحن على رفضنا المشاركة فيه احتراماً للبطريركية ولأنفسنا؟”.

واستغرب موقف القوات اللبنانية التي “تسوّق بأنّ اعتراضها على خيار انتخاب والدي يعود إلى كَون عهده سيكون امتدادا لعهد ميشال عون، متجاهلة انها هي التي ساهمت بإيصال عون الذي كان مرشح حزب الله آنذاك، بينما كنّا نحن من معارضيه”.