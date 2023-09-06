كرم: من يلعب على الدستور يتحمّل مسؤولية خراب البلد

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم ردًا على سؤال عن فحوى الاتصال الذي أجراه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وعن التباين القائم بين بكركي ومعراب إزاء دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار، أوضح أن “لا التباس في العمق، لأن هناك اتفاقًا على مبدأ احترام الدستور وقد تحصل مقاربات مختلفة حول ذلك”.

ورفض كرم عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، “مبدأ ربط الدعوة إلى جلسات انتخابية متتالية بالحوار”، داعيًا إلى ضرورة الفصل بينهما.

وردًا على سؤال حول مشاركة “القوات” في الجلسات إذا كانت نتيجة حوار بمن حضر، قال: “تكتل الجمهورية القوية إيجابي تجاه أي دعوة دستورية”.

وعن العلاقة مع التيار “الوطني الحر”، أشار إلى أن “التيار ما زال ضمن تقاطع المعارضة، ولديه قراءات وأسئلة أيضًا حول الحوار المطروح”، مشيرًا إلى “استمرار الاجتماعات بين قوى التقاطع”.

إلى ذلك، وفي حديث عبر LBCI، أكد النائب كرم أنّ من يدعو إلى الحوار يدرك استحالة وصول مرشحه إلى 65 صوتاً لذلك يدعو إليه، متمنيًا عليهم “العودة إلى مرحلة ما بعد الـ2005 وأن يتذكروا إلى أي نتائج أدت الحوارات السابقة”، وأضاف: أي دعوة لانتخاب رئيس مع فتح دورات متتالية هو ما نريده وهذا هو تطبيق الدستور، مشيرًا إلى أن الحوار مسألة طبيعية حاصلة بين عدد من الأطراف.

ورأى كرم أنّ من يمنع الأطراف من الحوار، ومن لعب على الدستور يتحمل مسؤولية خراب البلد، ليكن لنا رئيس إصلاحي ومجلس نيابي إصلاحي وحكومة إصلاحية ومن ثم نجلس إلى طاولات الحوار.