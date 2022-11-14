الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كرم: نريد انتخاب رئيس للجمهورية أوّلاً

منذ ساعة واحدة
فادي كرم

فادي كرم

A A A
طباعة المقال

أشار النائب فادي كرم إلى أن تكتل الجمهورية القوية ينسق والكتل النيابية المعارضة حول ملف الاستحقاق الرئاسي، ولكنّه ليس في جوّ اجتماع الغد ولا يعلم من دعا إليه.

واعتبر كرم في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ مسالة ارتفاع أصوات النائب ميشال معوض مرتبطة بتأييد النواب الـ67 المعارضين لسياسة “حزب الله”، لافتاً إلى أنّ كلام النائب محمد رعد بالأمس صحيح وصادق لأنهم يريدون رئيساً يخدم مشروعهم.

وعن طرح البطريرك بشارة الراعي الى عقد مؤتمر دولي يفرض انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع فشل المجلس النيابي بهذه المهمة، اعتبر كرم انها فكرة جديدة في سبيل تحرير لبنان من تموضعه، وقال ان الراعي لا يعتبر كل النواب فاشلين ولكنه لا يدخل في التفاصيل.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان تكتل “الجمهورية القوية” سيشارك في أي جلسة تشريعية يدعو اليها الرئيس نبيه بري، قال كرم أنّ التكتل يسعى لإعادة انتظام الدولة، ولذلك يريد انتخاب رئيس أوّلاً.

    المزيد من أخبار لبنان

    الطقس
    كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
    الدفاع المدني
    الدفاع المدني: 33 مهمة في الـ24 ساعة الماضية
    علما الكويت ولبنان
    الكويت تحظر على القادمين من لبنان اصطحاب أيّ مواد غذائية!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
    حسام حبيب وشيرين
    نحن لا ندعم المدمنين.. اعلامية تهاجم شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
    انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى
    فيديو مروع.. انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى