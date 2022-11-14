كرم: نريد انتخاب رئيس للجمهورية أوّلاً

أشار النائب فادي كرم إلى أن تكتل الجمهورية القوية ينسق والكتل النيابية المعارضة حول ملف الاستحقاق الرئاسي، ولكنّه ليس في جوّ اجتماع الغد ولا يعلم من دعا إليه.

واعتبر كرم في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ مسالة ارتفاع أصوات النائب ميشال معوض مرتبطة بتأييد النواب الـ67 المعارضين لسياسة “حزب الله”، لافتاً إلى أنّ كلام النائب محمد رعد بالأمس صحيح وصادق لأنهم يريدون رئيساً يخدم مشروعهم.

وعن طرح البطريرك بشارة الراعي الى عقد مؤتمر دولي يفرض انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع فشل المجلس النيابي بهذه المهمة، اعتبر كرم انها فكرة جديدة في سبيل تحرير لبنان من تموضعه، وقال ان الراعي لا يعتبر كل النواب فاشلين ولكنه لا يدخل في التفاصيل.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان تكتل “الجمهورية القوية” سيشارك في أي جلسة تشريعية يدعو اليها الرئيس نبيه بري، قال كرم أنّ التكتل يسعى لإعادة انتظام الدولة، ولذلك يريد انتخاب رئيس أوّلاً.