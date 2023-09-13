كرم ويزبك يوجّهان أسئلة إلى الحكومة بشأن "منع تسلّل السوريين"

توجه عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان فادي كرم وغياث يزبك بكتاب إلى الحكومة، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، تضمن أسئلة عن الإجراءات المتخذة لمنع دخول السوريين خلسة إلى لبنان ووقف التسلل بطريقة غير شرعية وغير قانونية وغير نظامية إلى لبنان.

وحذر كرم ويزبك في كتابهما من “تدفق الآلاف من السوريين إلى الداخل اللبناني”، مشيرين إلى أنّ “ما يبعث على القلق هو أن أكثريتهم من فئة الشباب”.

وإذ ذكّرا بأن “حزب “القوات اللبنانية” ورئيسه سمير جعجع ونواب تكتل “الجمهورية القوية” ناشدوا الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط الحدود ومنع المتسللين من خرق السيادة الوطنية”، سأل كرم ويزبك الحكومة “عن الإجراءات التي اتخذتها والتدابير التي تنوي اتخاذها في هذا الصدد بالإضافة إلى قدرة الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها على ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية”.

وختما كتابهما آملين من الحكومة الإجابة عن الأسئلة ضمن المهلة المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب ليصار على ضوئها إلى اتخاذ الموقف المناسب.