الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كرم ويزبك يوجّهان أسئلة إلى الحكومة بشأن "منع تسلّل السوريين"

منذ 40 دقيقة
حزب القوات اللبنانية

حزب القوات اللبنانية

A A A
طباعة المقال

توجه عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان فادي كرم وغياث يزبك بكتاب إلى الحكومة، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، تضمن أسئلة عن الإجراءات المتخذة لمنع دخول السوريين خلسة إلى لبنان ووقف التسلل بطريقة غير شرعية وغير قانونية وغير نظامية إلى لبنان.

وحذر كرم ويزبك في كتابهما من “تدفق الآلاف من السوريين إلى الداخل اللبناني”، مشيرين إلى أنّ “ما يبعث على القلق هو أن أكثريتهم من فئة الشباب”.

وإذ ذكّرا بأن “حزب “القوات اللبنانية” ورئيسه سمير جعجع ونواب تكتل “الجمهورية القوية” ناشدوا الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط الحدود ومنع المتسللين من خرق السيادة الوطنية”، سأل كرم ويزبك الحكومة “عن الإجراءات التي اتخذتها والتدابير التي تنوي اتخاذها في هذا الصدد بالإضافة إلى قدرة الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها على ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية”.

وختما كتابهما آملين من الحكومة الإجابة عن الأسئلة ضمن المهلة المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب ليصار على ضوئها إلى اتخاذ الموقف المناسب.

    المزيد من أخبار لبنان

    مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
    المفتي دريان: نريد رئيسًا يحترم قسَمَه الدستوري
    شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز سامي أبي المنى
    شيخ العقل: لعدم استخدام الأرض اللبنانية لاقتتال "الأخوة"
    مطار رفيق الحريري الدولي
    "الله وحدو عم يحمي المطار".. ضوء أحمر وتحذير من "وضع خطير"

    الأكثر قراءة

    من وادي خالد - أرشيفية
    انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
    صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
    حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان