كرم: ويلنا إن انتهت جريمة التعدّي على الـ"يونيفيل" بلا تحقيق جدّي

غرد النائب فادي كرم عبر “تويتر”: “حيث لا دولة، فجريمة مُنظّمة لا تُكشف، بغض النظر عن الاسباب، وحيث الدويلة، فمجرم لا يُحاكم، بغض النظر عن التحقيق. ويلنا ان انتهت جريمة التعدّي على قوة الامم المتحدة يونيفيل من دون تحقيق جدّي ومحاكمة شفّافة وإحقاق للعدالة، يعني التسليم بمنطق اللادولة”.

وقُتل عنصر أيرلندي (23 عاماً) من قوة اليونيفيل، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء “حادثة” تخلّلها إطلاق رصاص على عربة مدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل، في جنوب لبنان.

ومن المفترض أن يصل إلى لبنان اليوم السبت 16/12/2022 فريق أيرلندي متخصص من ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة محققين من الشرطة العسكرية، لفحص ملابسات الحادث وتقديم الدعم للضحايا، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأيرلندية.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي لصحافيين أمام مقر تلك القوة في الناقورة في جنوب لبنان “الحادث خطير جداً، ومن المهم أن تضمن السلطات اللبنانية السرعة ليس فقط في حل القضية بل في تقديم الجناة للعدالة”.