الجمعة 4 شعبان 1444 ﻫ - 24 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كرم يأسف: قضاة يُبعدون المحاسبة عن مشغّليهم

منذ 10 دقائق
فادي كرم

فادي كرم

A A A
طباعة المقال

أشار النائب فادي كرم عبر “تويتر”، إلى أنّه “للأسف، تحوّل عدد من القُضاة في لبنان إلى أداة للقضاء على مصالح اللبنانيين، وإلى حماة للمجرمين وللإرهاب”.

كرم أضاف: “في كل مرّة يضيق الخناق على المرتكبين يهتزّ هؤلاء القُضاة (القاضيين على القضاء) ليُبادروا بخطوات تُبعد المحاسبة عن مشغّليهم. انهيار تركيبة الفساد/الدويلة مُستمر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مرفأ بيروت
    رحلة الألف ميل بدأت.. بارقة العدالة لضحايا المرفأ تلوح من الخارج
    جثة (تعبيرية)
    "فاجعة" تهزّ داريا والضحية أمّ وطفلها.. إليكم تفاصيل الجريمة!
    النكتة نوع من الهروب
    ظاهرة "النّكات" بعد كلّ كارثة.. هل اللبنانيّون غير خائفين؟

    الأكثر قراءة

    ظاهرة جيولوجية غريبة.. القارة السمراء قد تشهد ولادة محيط جديد!
    ماريتا الحلاني
    بالصورة.. ماريتا الحلاني تُعلن خطوبتها رسميًا.. من هو العريس؟
    تحذيرات من زلازل قد تصيب المنطقة العربية
    من بينها لبنان.. خبير بيئيّ يُحذر من "كارثة كبرى" في المنطقة العربية