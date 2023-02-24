كرم يأسف: قضاة يُبعدون المحاسبة عن مشغّليهم

أشار النائب فادي كرم عبر “تويتر”، إلى أنّه “للأسف، تحوّل عدد من القُضاة في لبنان إلى أداة للقضاء على مصالح اللبنانيين، وإلى حماة للمجرمين وللإرهاب”.
كرم أضاف: “في كل مرّة يضيق الخناق على المرتكبين يهتزّ هؤلاء القُضاة (القاضيين على القضاء) ليُبادروا بخطوات تُبعد المحاسبة عن مشغّليهم. انهيار تركيبة الفساد/الدويلة مُستمر”.
للاسف، تحوّل عدد من القُضاة في لبنان الى آداة للقضاء على مصالح اللبنانيين، والى حماة للمجرمين وللارهاب. في كل مرّة يضيق الخناق على المرتكبين يهتزّ هؤلاء القُضاة ( القاضيين على القضاء ) ليُبادروا بخطوات تُبعد المحاسبة عن مشغّليهم.
انهيار تركيبة الفساد/الدويلة مُستمر.
— Fadi Karam (@drFadiKaram) February 24, 2023