كرم: يحاولون منع مشاركة المغتربين بالانتخابات وسحب الاموال دون إصلاحات

غرد أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم عبر “تويتر”: “محاولات أفرقاء المنظومة الحاكمة الخبيثة منع مشاركة المغتربين بالانتخاب في كل الدوائر بالوقت الذي يدعونهم لدعم وطنهم ماليا، مشابهة تماما لمحاولاتهم سحب الاموال من المجتمع الدولي واصدقاء لبنان من دون التقيد بالاصلاحات ووقف الفساد واستعادة السيادة”.

محاولات افرقاء المنظومة الحاكمة الخبيثة لمنع مشاركة المغتربين بالانتخاب في كل الدوائر بالوقت الذي يدعونهم لدعم وطنهم مالياً، مشابهة تماماً لمحاولاتهم لسحب الاموال من المجتمع الدولي واصدقاء لبنان من دون التقيّد بالاصلاحات ووقف الفساد واستعادة السيادة. — Fadi Karam (@drFadiKaram) October 3, 2021