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كرم: يحاولون منع مشاركة المغتربين بالانتخابات وسحب الاموال دون إصلاحات

3 - أكتوبر - 2021
فادي كرم

فادي كرم

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غرد أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم عبر “تويتر”: “محاولات أفرقاء المنظومة الحاكمة الخبيثة منع مشاركة المغتربين بالانتخاب في كل الدوائر بالوقت الذي يدعونهم لدعم وطنهم ماليا، مشابهة تماما لمحاولاتهم سحب الاموال من المجتمع الدولي واصدقاء لبنان من دون التقيد بالاصلاحات ووقف الفساد واستعادة السيادة”.

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