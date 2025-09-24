الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
كرم يحذر: تقييد تصويت المغتربين يشكل ظلماً سياسياً للبنانيين في الخارج

منذ 22 دقيقة
عضو تكل "الجمهورية القوية" الدكتور فادي كرم

رأى النائب فادي كرم في حديث “صوت كل لبنان”، أن “مواقف الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك، ليست بحاجة إلى تبرير، بل تعكس الواقع كما يراه المجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن “الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تنفيذية فعلية في مسألة حصرية السلاح داخل لبنان”.
واعتبر أن “الاستمرار في التصريحات من دون خطوات فعلية لم يعد مقبولا”، موضحًا أن “إسرائيل تخوض حاليًا ما تعتبره حربًا وجودية، ولن تدخل في تسويات شكلية كما حصل في السابق”، مشيرا الى أن “الطريق الوحيدة لحماية لبنان تمر عبر حصر السلاح بيد الدولة بشكل عملي وسريع”.
وفي ملف انتخاب النواب الـ128 من المغتربين، اعتبر أن “المعركة ما زالت قائمة داخل البرلمان”، واصفا “منع المغتربين من التصويت الكامل بأنه ظلم سياسي في حق لبنانيي الانتشار”.
وأشار إلى أن “الجهة التي تعارض هذا الحق هي نفسها التي تسعى إلى عزل لبنان خارجيًا وداخليًا، من خلال ربطه بالمشروع الإيراني وتحميله أعباءً أمنية واقتصادية تؤدي إلى هجرة اللبنانيين من وطنهم، قبل أن تعود وتحرمهم من حق المشاركة السياسية”.

