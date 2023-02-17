كرم: يموّلون الدويلة.. ويُحمّلون مأساة اللبنانيّين لمؤامرات خارجية

غرّد النائب فادي كرم عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا:

“ينهبون البلاد ويهدرون المال العام ويُهرّبون ويموّلون الدويلة، يُعمّمون الفوضى، يضربون مصالح لبنان، يُدمّرون القطاعات العامة والخاصة، يأسرون لبنان في محور المُمانعة، يُنافقون ويُخادعون ويكذبون على الشعب، ومن ثم يأتي اليوم لتحميل مأساة اللبنانيين لمؤامرات خارجية. فشل وإفلاس”.

ينهبون البلاد ويهدرون المال العام ويُهرّبون ويموّلون الدويلة، يُعمّمون الفوضى، يضربون مصالح لبنان، يُدمّرون القطاعات العامة والخاصة، يأسرون لبنان في محور المُمانعة، يُنافقون ويُخادعون ويكذبون على الشعب، ومن ثم يأتي اليوم لتحميل مأساة اللبنانيين لمؤامرات خارجية. فشل وإفلاس. — Fadi Karam (@drFadiKaram) February 17, 2023