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كرم: يموّلون الدويلة.. ويُحمّلون مأساة اللبنانيّين لمؤامرات خارجية

منذ 6 دقائق
فادي كرم

فادي كرم

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غرّد النائب فادي كرم عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا:

“ينهبون البلاد ويهدرون المال العام ويُهرّبون ويموّلون الدويلة، يُعمّمون الفوضى، يضربون مصالح لبنان، يُدمّرون القطاعات العامة والخاصة، يأسرون لبنان في محور المُمانعة، يُنافقون ويُخادعون ويكذبون على الشعب، ومن ثم يأتي اليوم لتحميل مأساة اللبنانيين لمؤامرات خارجية. فشل وإفلاس”.

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