كرم يُشدد على "أولوية" الأمن القومي.. ماذا قال عن التمديد لقائد الجيش؟

أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، إلى أنه بالنسبة إلى “القوات اللبنانية، فإن الأمن القومي أساسي وأولوية وهو يرتفع فوق كل الحسابات الأخرى”، مشددًا على أن “السياسة المعتمدة من “القوات” هي سياسة مبدأ وأتت عدم مشاركتها في الاجتماعات التشريعية من منطلق أنه بغياب رئيس الجمهورية يجب ألا يكون هناك جلسات تشريعية”.

وقال في حديث إلى “لبنان الحر”: “عندما يصل الموضوع إلى الأمن القومي والخطر على حياة الناس والسلم الأهلي لن نتوانى عن القيام بما يلزم”، وأضاف: عندما زرنا الرئيس نبيه بري وطلبنا منه الدعوة إلى جلسة على جدول أعمالها فقط اقتراح قانون معجل مكرر للتمديد لقائد الجيش لمدة سنة كان جوابه واضحًا، أنا لا يمكنني الدعوة إلى جلسة فقط لهذا الاقتراح لدي مكتب يقرر جدول الأعمال. ونحن قلنا له عندما يجهز جدول الأعمال سندرسه ونبحثه في التكتل”.

وأكد كرم أن “هناك توجّهًا لعقد هذه الجلسة والتشريع للتمديد لقائد الجيش”.