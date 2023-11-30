كريدية: النتائج مُشجّعة رغم الظروف

كتب المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية على منصة “إكس”: “بلغت نسبة الأعطال بالنسبة إلى عدد مشتركي وزارة الاتصالات ٢،٥ في المئة. تصدّر سنترال رياض الصلح القائمة بأقل نسبة أعطال ١،٥ في المئة، وكان سنترال حلبا الأكثر حاجةً للصيانة حيث كانت نسبة الأعطال ٥،٥ في المئة من نسبة مشتركي المركز. إن المعيار الدولي يبلغ ٢،٧ في المئة. على الرغم من كل الظروف النتائج مُشجّعة. من أصل ٣٠٣ سنترالات بلغ عدد السنترالات التي يتم صيانتها اليوم ٨. أربعة منها بسبب توقف مجموعات التوليد أما المتبقية فتوقفت نتيجة سرقة الكابلات النحاسية”.







