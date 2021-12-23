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كريدية : رفع أسعار خدمة الإنترنت يحتاج لقرار من مجلس الوزراء

منذ 19 ساعة
عماد كريدية

عماد كريدية

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أوضح مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، في حديث لـ”النشرة”، أن موضوع رفع أسعار خدمة الانترنت من قبل “أوجيرو” يحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء، موضحاً أن هذا الموضوع غير مطروح في الوقت الراهن في ظل الأزمة القائمة على المستوى الحكومي.

وفي حين لفت كريدية إلى أن الشركات الخاصة التي قررت رفع الأسعار تستطيع القيام بما تريد، أوضح أن قطاع الإتصالات في لبنان لا يزال هو القطاع الوحيد الذي يعتمد سعر صرف 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد، مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر بسبب كلفة التشغيل وأسعار قطع الغيار، التي هي على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وأوضح كريدية أن “أوجيرو”، بالتعاون مع وزارة الإتصالات، تقوم عادة بدراسة الأسعار بناء على سعر الكلفة بطريقة علمية، وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه، في حال تقرر رفع التكلفة، هو حول القيمة التي من الممكن الوصول إليها.

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