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كريدية: سينقطع الإتصال بدائرة بيروت الثالثة مع ساعات الصباح الأولى

منذ 19 ساعة
عماد كريدية

عماد كريدية

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غرد مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية عبر “تويتر” كاتبا: إعلام وليس تحذير مع ساعات الصباح الأولى سينقطع الإتصال بدائرة بيروت الثالثة وسيتوقف سنترال المزرعة عن العمل مع نفاذ آخر ليتر مازوت لدينا.

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