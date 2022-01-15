كريدية: سينقطع الإتصال بدائرة بيروت الثالثة مع ساعات الصباح الأولى

غرد مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية عبر “تويتر” كاتبا: إعلام وليس تحذير مع ساعات الصباح الأولى سينقطع الإتصال بدائرة بيروت الثالثة وسيتوقف سنترال المزرعة عن العمل مع نفاذ آخر ليتر مازوت لدينا.

إعلام وليس تحذير.. مع ساعات الصباح الأولى سينقطع الإتصال بدائرة بيروت الثالثة وسيتوقف سنترال المزرعة عن العمل مع نفاذ آخر ليتر مازوت لدينا.. يا ست الدنيا لا تؤاخذينا على ما فعلت البيروقراطية المقيتة فينا .. عذراً يا بيروت وكل مدينة أو ضيعة في لبنان.. pic.twitter.com/FilcZ9mfji — Imad Kreidieh (@ikreidieh) January 15, 2022