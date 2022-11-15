كريدية: مؤسسة أوجيرو أسيرة النكد السياسي

أكّد المدير العام لهيئة أوجيرو “عماد كريدية” أنّ قطاع الاتصالات ممنوع أن يتوقف رغم الظروف التي يمر بها لبنان، لافتًا الى انه يغطي 85% من المناطق اللبنانية ويسبّب ربط لبنان بالعالم الخارجي.

كلام كريدية جاء عبر اثير صوت لبنان، مؤكدًا ان وزير الاتصالات لديه افضل النوايا لمساعدة هيئة اوجيرو، ولكن في ظل غياب حكومة ومتخذي القرار ، أصبحت هذه المؤسسة اسيرة النكد السياسي ولسنا نعلم كيف سنقدّم الخدمة لتسيير هذا المرفق العام.

كما أشار الى أن الدولة رفضت اعطاء سلفة لقطاع الاتصالات لتزويدها بـ 13 مليون دولار للطاقة البديلة، بينما هي تدفع 36 مليون دولار للقطاع لتأمين المازوت.

وتابع: “نعمل لغاية الآن على القاعدة الاثني عشرية، 80% من السلف التي نحصل عليها تذهب الى تمويل الطاقة لاستمرارية الخدمة كما لا نزال ندفع للموردين”.