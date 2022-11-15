الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 15 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كريدية: مؤسسة أوجيرو أسيرة النكد السياسي

منذ 59 دقيقة
مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​

مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​

A A A
طباعة المقال

أكّد المدير العام لهيئة أوجيرو “عماد كريدية” أنّ قطاع الاتصالات ممنوع أن يتوقف رغم الظروف التي يمر بها لبنان، لافتًا الى انه يغطي 85% من المناطق اللبنانية ويسبّب ربط لبنان بالعالم الخارجي.

كلام كريدية جاء عبر اثير صوت لبنان، مؤكدًا ان وزير الاتصالات لديه افضل النوايا لمساعدة هيئة اوجيرو، ولكن في ظل غياب حكومة ومتخذي القرار ، أصبحت هذه المؤسسة اسيرة النكد السياسي ولسنا نعلم كيف سنقدّم الخدمة لتسيير هذا المرفق العام.

كما أشار الى أن الدولة رفضت اعطاء سلفة لقطاع الاتصالات لتزويدها بـ 13 مليون دولار للطاقة البديلة، بينما هي تدفع 36 مليون دولار للقطاع لتأمين المازوت.

وتابع: “نعمل لغاية الآن على القاعدة الاثني عشرية، 80% من السلف التي نحصل عليها تذهب الى تمويل الطاقة لاستمرارية الخدمة كما لا نزال ندفع للموردين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بيبلوس للكهرباء: هل أصبح حاميها حراميها؟
    سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في الناقورة
    ماذا طلب الجيش من اليونيفل في اجتماع عُقد في الناقورة؟
    مجلس النواب اللبناني
    ماذا سيبحث "المستقلّون" و"التغييريون" في اجتماعهم اليوم؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
    انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى
    فيديو مروع.. انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى