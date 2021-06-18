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كريم جبارة: مخزون الأدوية وأدوية الأمراض المستعصية وحليب الأطفال سينتهي بعد أسابيع

18 - يونيو - 2021
كريم جبارة​

كريم جبارة​

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أوضح نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أن مخزون الأدوية وأدوية الأمراض المستعصية وحليب الأطفال سينتهي بعد أسابيع قليلة.

وقال جبارة: “واقع قطاع الأدوية المتأزّم لا يمكن الخروج منه ما لم نقم بالاستيراد وهذا الأمر متوقف لأنّنا بحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الصحة ومصرف لبنان ومعظم الشركات لن تقوم بإرسال الأدوية ما لم نسدّد الديون المتراكمة والمخزون المتبقي غير مدعوم”.

وأضاف جبارة: “حاولنا أن نؤمن تمويلاً خارجياً لكن الجواب كان بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة ووضع خطة إنقاذية ومن الآن حتى التشكيل ما هو البديل؟”.

ويمر لبنان وكافة قطاعاته بأزمات متتالية وغير مسبوقة ما ينذر بكارثة كبرى قد تودي لبنان إلى السقوط الفعلي في ظل تعنّت السلطة ورفضها لتشكيل حكومة تنتشلنا من الكارثة.

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