طبيب شرعي يكشف سبب وفاة الأب إيلي كسرواني

أظهر تقرير الطبيب الشرعي، أن أزمة قلبية حادة هي سبب وفاة الأب إيلي كسرواني الذي عثر على جثته اليوم في حديقة منزله، في بلدة عين القبو – أعالي المتن.

وكان قد عُثر على جثة الأب كسرواني ظهر اليوم في حديقة منزله في بسكنتا.

وعلى الفور استدعيت الأدلة الجنائية.

وأعلن النائب رازي الحاج إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود جريمة قتل في منزل الأب ايلي كسرواني في عين القبو وننتظر التحقيقات لمعرفة ملابسات ما حصل.

وكان قد نقل موقع “VDL” عن شهود عيان، أن الأب وجد مكبل اليدين وعليه ندوب وكأنه كان مكبل اليدين كما وكأنه تعرض للضرب على رأسه بطريقة وحشية ووجهه أيضا مشوه.