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كسر وخلع.. مسروقات بقيمة أربعة آالاف دولار في السريرة

15 - مارس - 2022
سرقة - تعبيرية

سرقة - تعبيرية

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تعرضت محطة البئر الارتوازية في بلدة السريرة للسرقة بعد كسر ابوابها وخلعها، واستولى اللصوص على تجهيزاتها والمحولات التي قدمتها منظمات، وعلى عداد الكهرباء التابع للدولة، بالاضافة إلى سرقة نحو خمسمئة متر من أسلاك التوتر العالي النحاسية، التي تغذي المحطة، وقدرت المسروقات بنحو أربعة آلاف دولار. وباشر مخفر الريحان تحقيقاته لمعرفة الفاعلين.

ويرتفع معدل السرقة في لبنان الى حد كبير على مختلف الاصعدة، بحيث لم تسلم حتى عواميد الكهرباء من السارقين، إذ كان العام 2018 مستقرّاً أمنيّاً واقتصادياً واجتماعياً، ومع نهاية العام 2019 وفي السنوات اللاحقة دخلت البلاد في حالة من الانهيار والفوضى وترهّل الدولة وتردّي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة ما انعكس أمنياً.

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