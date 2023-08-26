كشفٌ على أسواق الجملة.. وضبط بضاعة "غير لبنانيّة"

أجرت فرق من وزارة الزراعة كشفًا على أسواق الجملة للخضار والفاكهة على مختلف الأراضي اللبنانية، بمؤازرة ضباط وعناصر من أمن الدولة وإشارة القضاء المختص. واستهدفت الجولة أسواقًا في عكار والشمال وبعلبك وزحلة والنبطية والسوق المركزي للخضار في بيروت.

وبنتيجة الحملة التي ستستمر حفاظًا على المنتجات وصيانة للواقع الزراعي، ودعمًا للمزارعين، تبين وجود أنواع من الفواكه والخضار غير لبنانية المنشأ، تم مصادرتها وأودعت لدى القضاء المختص.

وأكدت الوزارة في بيان، متابعتها لهذا الملف الذي يحتاج جهدًا مشتركًا مع القوى الأمنية والجمركية والقضائية، وأنّها إذ تشكر كل الكوادر والمديريات المختصة الذين يعملون بكل طاقاتهم في سبيل الحفاظ على قطاعنا الزراعي وصموده، فإنها تشكر جهود رجال أمن الدولة والقضاء الذي يواكب كل التفصيل في هذا الملف وغيره من الملفات.