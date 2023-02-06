كشفٌ ميدانيّ لفرق مصلحة الليطاني.. هل تأثرت المنشآت المائيّة بالهزّة؟

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنها و”بناء لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء إثر التحرك الزلزالي المستمر من فجر اليوم الإثنين، إن الفرق الفنية في معامل إنتاج الطاقة الكهرومائية قد قامت منذ صباح هذا اليوم بالكشف الميداني على المنشآت المائية الآتية:

1_ سد القرعون وأنفاق الزيارة داخل السد وقامت بقياس المياه المتسربة من جسم السد وقد تبين بأنه لا يوجد أي آثار سلبية بسبب الهزة الأرضية التي ضربت لبنان صباح هذا اليوم وأن جميع القياسات كانت عادية ولم تتغير ما قبل وما بعد الهزة .

2_ الكشف الميداني على جميع مباني المعامل وملحقاتها وقد تبين بانها في حال جيدة ولم تتأثر بالهزة الارضية.

3_ الكشف على قساطل المياه المضغوطة وعلى قواعدها الخرسانية وقد تبين بانها في حال جيدة ولم تتأثر بالهزة الارضية.

4_ الكشف على بركة تجميع المياه في انان “حوض انان” وعلى قواعدها الخرسانية وقد تبين بأنها في حال جيدة ولم تتأثر بالهزة الارضية”.