كفر رمان تسجل رابع حالة وفاة بكورونا

سجلت بلدة كفررمان، اليوم الخميس، رابع حالة وفاة بفايروس كورونا تعود للمدعو م.ب، الذي توفي جراء مضاعفات الوباء، في حين سجلت البلدة 20 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و12 حالة شفاء، ليصبح عدد الحالات النشطة 85 حالة.

وعليه، مع إرتفاع أعداد الإصابات في صفوف الأهالي، تشدد البلدية على ضرورة تحمل المسؤولية لمواجهة الوباء، وعدم التساهل في تطبيق إجراءات السلامة الصحية، حرصا على سلامة الجميع وتفاديا لخسارة البلدة مزيداً من ابنائها بسبب كورونا.

وتؤكد البلدية أن شرطتها تواصل عملية رقابتها تنفيذ قرارات التعبئة، وتسطر محاضر ظبط بحق المخالفين.

وتذكر بضرورة التبليغ عن اي اصابة جديدة او عوارض لاي شخص .