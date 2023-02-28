الثلاثاء 8 شعبان 1444 ﻫ - 28 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كلاس استنكر الاعتداء على أرشيف وزارة الإعلام: تصرّفٌ جرميّ

منذ 9 دقائق
جورج كلاس

جورج كلاس

A A A
طباعة المقال

استنكر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاّس، “السرقة والتخريب وما تعرض له مبنى وزارة الاعلام من اعتداء على قسم الارشيف، والذي يعتبر إرثا فنيا وطنيا غنيا كثير التنوع ويشكل ذاكرة لبنان الاعلامية”.

وفي اتصال بوزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، اعتبر كلاس أن “هذا التصرف الجرمي يلحق الضرر بالرصيد الوثائقي المؤرخ لتاريخ لبنان الإعلامي وتراثه الخبري والفني المصور والذي يشكل اقدم وازخر ارشيف تلفزيوني عربي”.

وطالب بـ”ملاحقة المعتدين ورصد إستخدامات الارشيف، من صور وافلام خبرية وتسجيلات مختلفة، وتحذير كل جهة او شخص معنوي يستخدم مضامين الارشيف التلفزيوني اللبناني في عمليات انتاج برامجه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    طوني نمر
    الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟
    إصابات "كورونا" في لبنان
    حالتا وفاة بـ "كورونا".. كم بلغت أعداد الإصابات؟
    ورشة عمل في مركز بلدية جونية
    محاكاة لـ "زلزال مُفترض" في جونية.. وخطة استباقية للحماية من الأخطار

    الأكثر قراءة

    مؤشر قياس الزلازل
    نصيحة من باحث جيولوجي إلى اللبنانيين بشأن الزلازل
    مؤشر قياس الزلازل
    هزّة أرضية جديدة في لبنان
    طوني نمر
    الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟