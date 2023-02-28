كلاس استنكر الاعتداء على أرشيف وزارة الإعلام: تصرّفٌ جرميّ

استنكر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاّس، “السرقة والتخريب وما تعرض له مبنى وزارة الاعلام من اعتداء على قسم الارشيف، والذي يعتبر إرثا فنيا وطنيا غنيا كثير التنوع ويشكل ذاكرة لبنان الاعلامية”.

وفي اتصال بوزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، اعتبر كلاس أن “هذا التصرف الجرمي يلحق الضرر بالرصيد الوثائقي المؤرخ لتاريخ لبنان الإعلامي وتراثه الخبري والفني المصور والذي يشكل اقدم وازخر ارشيف تلفزيوني عربي”.

وطالب بـ”ملاحقة المعتدين ورصد إستخدامات الارشيف، من صور وافلام خبرية وتسجيلات مختلفة، وتحذير كل جهة او شخص معنوي يستخدم مضامين الارشيف التلفزيوني اللبناني في عمليات انتاج برامجه”.