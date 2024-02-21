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كلاس: الاستقرار الإداري في الوزارات يوازي بأهميته الاستقرار الأمني

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 21 - فبراير - 2024 1:21 مساءً
وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس

وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس

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أكّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس ان “الحالة المطلبية التي تعم الادارات الرسمية وقطاعات المتقاعدين الاداريين والعسكريين هي قضية محقة، تتطلب روية بالمعالجة وعقلانية في مقاربة الواقع الاقتصادي المأزوم، بما يحفظ حقوق الذين خدموا الدولة ويؤمن لهم الاستقرار الاجتماعي والأمان الصحي والكرامة الإنسانية”.

وأكّد أنّ “الاستقرار الإداري وانتظام العمل في الوزارات والمؤسسات العامة يوازي بأهميته الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي، واعداً بمتابعة الموضوع في مجلس الوزراء”.

هذا واجتمعت لجنة العاملين في وزارة الاعلام، بعد لقائها مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري والمدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه، واعلنوا الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الاعلام ابتداء من تاريخ نشر البيان الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها ادارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها.

فيما وأعلن موظفو مديرية حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد في المحافظات إضراباً مفتوحاً يشمل جميع القطاعات، من كيل ورقابة ومرافق وإدارة “إلى حين تأمين الراتب الذي يحافظ على كرامة الموظف”.

كما وأعلن موظفو دائرة نفوس النبطية وأقلام النفوس في النبطية وجباع وميس الجبل (موقت في النبطية) في بيان، “الاضراب المفتوح احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، ورواتبهم المتدنية وعدم إعطائهم حقوقهم بالنسبة للتعويضات، إضافة إلى الغبن الكبير والظالم الذي يتم التعامل به بين الموظفين وبين الوزارات والتفاوت غير العادل بإعطاء الرواتب والانتاجية.

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