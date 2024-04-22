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كلاس: بلد الأرز يسكن في قلب كل مصري

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2024 3:40 مساءً
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توّج وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا تواضروس الثاني.

وترافق كلّاس في الزيارة مع نظيره المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أشرف صبحي، ومعهما سفير لبنان في مصر علي الحلبي ومدير مكتب الوزير كلاس حسين عمر.

وقال كلاس: “تباركت بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، في الكرسي المرقسية في القاهرة، بمعية الصديق العزيز أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وسعادة السفير علي الحلبي”.

وأضاف: “نقلت لقداسة الأنبا تحيات دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وسألته الصلاة لنية الشباب ولبنان، وقد حمّلني قداسته تحياته القلبية إلى المسؤولين اللبنانيين، متمنياً للبنان وأهله كل الخير والسلام والعودة إلى إستئناف الحضور من جديد، مؤكداً أن بلد الأرز يسكن قلب كل مصريّ”.

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