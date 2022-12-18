كلاس: تمثلوا بالنحلة سلوكاً وعسلاً

كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عبر صفحته، مزمور “قانونُ النَحْلِ”، داعياً الى التمثل ‏بالنحلة سلوكاً وعسلا‎ً.

وقال: “قانون النحل

تعَسَّلوا بأخلاقِكم..‏

خَبَطَ البعلبكيُّ العتيقُ الأرضَ بعَصاه، رَكَّزَ عِقَالهُ، مَجَّ آخرَ نَفَسٍ من لُفافتِه، هَزَّ رأسَه، صَفَنَ، نَضحَ، نَصَحَ قال‎ : ‎

إِسْمَعْ يا سامِعَ الصَوْتِ‎ ‎

قَبلَ أن يغدرَك العُمرُ‎ ‎

ويطويكَ الدَهْرُ‎ ‎

ويستضيفَكَ المَوْت‎:‎

‏١‏‎-‎إِعْرَفْ أنَّ للحياةِ مقالب مالِحَةً

‎ ‎وأنَّ لبعضِ الناسِ مخالِب جارِحَة…‏

‏٢‏‎-‎لا تَغُرَّنَكَ شَمْسُ الصباحِ بِطَلَّتها

فالعَتمَةُ مَسْوَة، لا تُؤْتَمَنُ ظُلمَتُها‎ ‎

والخَيْبَةُ قَسْوَة لا يُرْكَنُ لِدَمْسَتِها‎…!‎

‏٣‏‎-‎إيَّاكَ أنْ تُصَدِّقَ أنً الأسدَ ملكُ الغابِ‎ ‎

وأنَّه سيبقى لهُ في ضُعفِهِ أحباب..‏

فلا الحُوتُ هو زَعيمُ البحْرِ في زَمَنِ القَهْر، ولا النِسْرُ سَيِّدُ الأجواء‎ ‎

إِنْ عَصَفَتِ الأنواء..‏

فكلُّهمُ (مفترسونَ) و (بوالِعٌ) و(كواسِر)…تقتلهم بعوضَةّ!‏

‎ ‎تَذَكَّرْ ولا تَتذمَّرْ‎ ‎

فلَيْسَتِ الدنيا بَعَظَمَةِ الهامات

‎ ‎ولا بِكِبَرِ المقامات‎ ‎

ولا بِتَصَنُّعِ القاماتِ

ولا إخْتلاقِ الزعاماتِ.‏

وستُعلِّمكَ الأيَّام‎ ‎

ان الحياةَ موائِدٌ و بوائد‎ :‎

أطباقٌ من المُشَهيِّات العسلية‎ ‎

وصفائحُ من موالِح الازمانِ‎ ‎

وقواحِلِ الأَبدانِ

و مراراتِ الأحزان‎..!‎

فتَصبَّرْ، لا تتكَدَّرْ ولا تتجَبَّرْ‎ ‎

وإِحْفَظْ هذي الوَصيَّة

مني لكَ هديَّة

‎ ‎إنَّ الحَياةَ أخلاقٌ

فعامِلِ الناسَ بأخلاقِكَ‎ ‎

لا بأخْلاقِهم!‏

‏٤‏‎-‎و إِنْ غدرَتْكَ الفانية وخانَتْكَ الأيَّامُ، فلا تَتَشَبَّهْ بِغَيْرِ (ملِكَةِ النَحْلَة )‏‎ ‎

قائدة مُطاعة

زعيمة شجاعة

غيورة على القفير‎ ‎

نَظَّامَةٌ للحياةِ‎ ‎

وَقورَة في المَمَات‎ ‎

جادَّة في العمل‎ ‎

وَهَّابةٌ للعسَل‎…!‎

فَكُنْ كالنَحْلَةِ العَسُولَةِ العَسَّالَةِ‎ ‎

لا تَأكُلُ إلَّا رأسَ البراعِمِ‎ ‎

لا تَجنيَ غَيْرَ الشَهْد

‎ ‎ولا تَصْنَعْ إلَّا الطِيبَ والعَبَق

الأَخَف من النور

الأنعم من الحُبور

الأَرْوَحِ من الحَبَق‎..!‎

‎{‎النَحلةُ الملكة‎ } ‎

لا تتكبَّرُ ولا تَتَجَبَّر

والنحلة العامِلة

تَجهَدُ تجني لا تَتَكَدَّر‎..!‎

فإذا وَقَعَتْ على زَهْرَةٍ لا تَعْطِبُها‎ ‎

‎ ‎أَوْ وقفَتْ على عُودٍ لا تَكْسرُه‎ ‎

ولا على بُرْعُمٍ لا فتَخْدِشُه

ذَلِكَ أنَّ النحلةَ، هي المخلوقة والُمُجَنَّحَةُ الوحيدَةُ التي تَعْسِلُ‎ ‎

أَمّا الباقي منَ الدواب والسَوابِحِ ِ والطيْرِ فيَبيضُ بَيْضاً، أوْ يُلْبِنُ لَبَناً‎…‎

بعدَ أنْ يَقَضُمَ و يَفْرُمَ، فَيشيخُ ويهرم‎..!‎

إنَّها النَحْلَةُ‎…‎

‎ ‎لا تأكُلُ إلَّا من رأس الزهرِ وطربونِ البراعِم‎ ‎

‎ ‎ولا تستقي إلّا من رحيقِ النواعِم‎ ..!‎

فَتَمَثَّلوا بالنَحْلِ‎…‎

أَعْسِلوا ولا تَمِلّوا‎..!‎

أَعْسِلوا، فتُطَيِّبونَ الدُنيا

‎ ‎وتطيل بكم الحياةُ

ويؤَبَّدُ ذِكْرُكُم العَسَلُ‎…!”‎