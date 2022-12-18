كلاس: تمثلوا بالنحلة سلوكاً وعسلاً

كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عبر صفحته، مزمور “قانونُ النَحْلِ”، داعياً الى التمثل بالنحلة سلوكاً وعسلاً.
وقال: “قانون النحل
تعَسَّلوا بأخلاقِكم..
خَبَطَ البعلبكيُّ العتيقُ الأرضَ بعَصاه، رَكَّزَ عِقَالهُ، مَجَّ آخرَ نَفَسٍ من لُفافتِه، هَزَّ رأسَه، صَفَنَ، نَضحَ، نَصَحَ قال :
إِسْمَعْ يا سامِعَ الصَوْتِ
قَبلَ أن يغدرَك العُمرُ
ويطويكَ الدَهْرُ
ويستضيفَكَ المَوْت:
١-إِعْرَفْ أنَّ للحياةِ مقالب مالِحَةً
وأنَّ لبعضِ الناسِ مخالِب جارِحَة…
٢-لا تَغُرَّنَكَ شَمْسُ الصباحِ بِطَلَّتها
فالعَتمَةُ مَسْوَة، لا تُؤْتَمَنُ ظُلمَتُها
والخَيْبَةُ قَسْوَة لا يُرْكَنُ لِدَمْسَتِها…!
٣-إيَّاكَ أنْ تُصَدِّقَ أنً الأسدَ ملكُ الغابِ
وأنَّه سيبقى لهُ في ضُعفِهِ أحباب..
فلا الحُوتُ هو زَعيمُ البحْرِ في زَمَنِ القَهْر، ولا النِسْرُ سَيِّدُ الأجواء
إِنْ عَصَفَتِ الأنواء..
فكلُّهمُ (مفترسونَ) و (بوالِعٌ) و(كواسِر)…تقتلهم بعوضَةّ!
تَذَكَّرْ ولا تَتذمَّرْ
فلَيْسَتِ الدنيا بَعَظَمَةِ الهامات
ولا بِكِبَرِ المقامات
ولا بِتَصَنُّعِ القاماتِ
ولا إخْتلاقِ الزعاماتِ.
وستُعلِّمكَ الأيَّام
ان الحياةَ موائِدٌ و بوائد :
أطباقٌ من المُشَهيِّات العسلية
وصفائحُ من موالِح الازمانِ
وقواحِلِ الأَبدانِ
و مراراتِ الأحزان..!
فتَصبَّرْ، لا تتكَدَّرْ ولا تتجَبَّرْ
وإِحْفَظْ هذي الوَصيَّة
مني لكَ هديَّة
إنَّ الحَياةَ أخلاقٌ
فعامِلِ الناسَ بأخلاقِكَ
لا بأخْلاقِهم!
٤-و إِنْ غدرَتْكَ الفانية وخانَتْكَ الأيَّامُ، فلا تَتَشَبَّهْ بِغَيْرِ (ملِكَةِ النَحْلَة )
قائدة مُطاعة
زعيمة شجاعة
غيورة على القفير
نَظَّامَةٌ للحياةِ
وَقورَة في المَمَات
جادَّة في العمل
وَهَّابةٌ للعسَل…!
فَكُنْ كالنَحْلَةِ العَسُولَةِ العَسَّالَةِ
لا تَأكُلُ إلَّا رأسَ البراعِمِ
لا تَجنيَ غَيْرَ الشَهْد
ولا تَصْنَعْ إلَّا الطِيبَ والعَبَق
الأَخَف من النور
الأنعم من الحُبور
الأَرْوَحِ من الحَبَق..!
{النَحلةُ الملكة }
لا تتكبَّرُ ولا تَتَجَبَّر
والنحلة العامِلة
تَجهَدُ تجني لا تَتَكَدَّر..!
فإذا وَقَعَتْ على زَهْرَةٍ لا تَعْطِبُها
أَوْ وقفَتْ على عُودٍ لا تَكْسرُه
ولا على بُرْعُمٍ لا فتَخْدِشُه
ذَلِكَ أنَّ النحلةَ، هي المخلوقة والُمُجَنَّحَةُ الوحيدَةُ التي تَعْسِلُ
أَمّا الباقي منَ الدواب والسَوابِحِ ِ والطيْرِ فيَبيضُ بَيْضاً، أوْ يُلْبِنُ لَبَناً…
بعدَ أنْ يَقَضُمَ و يَفْرُمَ، فَيشيخُ ويهرم..!
إنَّها النَحْلَةُ…
لا تأكُلُ إلَّا من رأس الزهرِ وطربونِ البراعِم
ولا تستقي إلّا من رحيقِ النواعِم ..!
فَتَمَثَّلوا بالنَحْلِ…
أَعْسِلوا ولا تَمِلّوا..!
أَعْسِلوا، فتُطَيِّبونَ الدُنيا
وتطيل بكم الحياةُ
ويؤَبَّدُ ذِكْرُكُم العَسَلُ…!”