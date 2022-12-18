الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كلاس: تمثلوا بالنحلة سلوكاً وعسلاً

منذ 35 دقيقة
جورج كلاس

جورج كلاس

A A A
طباعة المقال

كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عبر صفحته، مزمور “قانونُ النَحْلِ”، داعياً الى التمثل ‏بالنحلة سلوكاً وعسلا‎ً.

وقال: “قانون النحل
تعَسَّلوا بأخلاقِكم..‏
خَبَطَ البعلبكيُّ العتيقُ الأرضَ بعَصاه، رَكَّزَ عِقَالهُ، مَجَّ آخرَ نَفَسٍ من لُفافتِه، هَزَّ رأسَه، صَفَنَ، نَضحَ، نَصَحَ قال‎ : ‎
إِسْمَعْ يا سامِعَ الصَوْتِ‎ ‎
قَبلَ أن يغدرَك العُمرُ‎ ‎
ويطويكَ الدَهْرُ‎ ‎
ويستضيفَكَ المَوْت‎:‎
‏١‏‎-‎إِعْرَفْ أنَّ للحياةِ مقالب مالِحَةً
‎ ‎وأنَّ لبعضِ الناسِ مخالِب جارِحَة…‏
‏٢‏‎-‎لا تَغُرَّنَكَ شَمْسُ الصباحِ بِطَلَّتها
فالعَتمَةُ مَسْوَة، لا تُؤْتَمَنُ ظُلمَتُها‎ ‎
والخَيْبَةُ قَسْوَة لا يُرْكَنُ لِدَمْسَتِها‎…!‎
‏٣‏‎-‎إيَّاكَ أنْ تُصَدِّقَ أنً الأسدَ ملكُ الغابِ‎ ‎
وأنَّه سيبقى لهُ في ضُعفِهِ أحباب..‏
فلا الحُوتُ هو زَعيمُ البحْرِ في زَمَنِ القَهْر، ولا النِسْرُ سَيِّدُ الأجواء‎ ‎
إِنْ عَصَفَتِ الأنواء..‏
فكلُّهمُ (مفترسونَ) و (بوالِعٌ) و(كواسِر)…تقتلهم بعوضَةّ!‏
‎ ‎تَذَكَّرْ ولا تَتذمَّرْ‎ ‎
فلَيْسَتِ الدنيا بَعَظَمَةِ الهامات
‎ ‎ولا بِكِبَرِ المقامات‎ ‎
ولا بِتَصَنُّعِ القاماتِ
ولا إخْتلاقِ الزعاماتِ.‏
وستُعلِّمكَ الأيَّام‎ ‎
ان الحياةَ موائِدٌ و بوائد‎ :‎
أطباقٌ من المُشَهيِّات العسلية‎ ‎
وصفائحُ من موالِح الازمانِ‎ ‎
وقواحِلِ الأَبدانِ
و مراراتِ الأحزان‎..!‎
فتَصبَّرْ، لا تتكَدَّرْ ولا تتجَبَّرْ‎ ‎
وإِحْفَظْ هذي الوَصيَّة
مني لكَ هديَّة
‎ ‎إنَّ الحَياةَ أخلاقٌ
فعامِلِ الناسَ بأخلاقِكَ‎ ‎
لا بأخْلاقِهم!‏

‏٤‏‎-‎و إِنْ غدرَتْكَ الفانية وخانَتْكَ الأيَّامُ، فلا تَتَشَبَّهْ بِغَيْرِ (ملِكَةِ النَحْلَة )‏‎ ‎
قائدة مُطاعة
زعيمة شجاعة
غيورة على القفير‎ ‎
نَظَّامَةٌ للحياةِ‎ ‎
وَقورَة في المَمَات‎ ‎
جادَّة في العمل‎ ‎
وَهَّابةٌ للعسَل‎…!‎
فَكُنْ كالنَحْلَةِ العَسُولَةِ العَسَّالَةِ‎ ‎
لا تَأكُلُ إلَّا رأسَ البراعِمِ‎ ‎
لا تَجنيَ غَيْرَ الشَهْد
‎ ‎ولا تَصْنَعْ إلَّا الطِيبَ والعَبَق
الأَخَف من النور
الأنعم من الحُبور
الأَرْوَحِ من الحَبَق‎..!‎
‎{‎النَحلةُ الملكة‎ } ‎
لا تتكبَّرُ ولا تَتَجَبَّر
والنحلة العامِلة
تَجهَدُ تجني لا تَتَكَدَّر‎..!‎
فإذا وَقَعَتْ على زَهْرَةٍ لا تَعْطِبُها‎ ‎
‎ ‎أَوْ وقفَتْ على عُودٍ لا تَكْسرُه‎ ‎
ولا على بُرْعُمٍ لا فتَخْدِشُه
ذَلِكَ أنَّ النحلةَ، هي المخلوقة والُمُجَنَّحَةُ الوحيدَةُ التي تَعْسِلُ‎ ‎
أَمّا الباقي منَ الدواب والسَوابِحِ ِ والطيْرِ فيَبيضُ بَيْضاً، أوْ يُلْبِنُ لَبَناً‎…‎
بعدَ أنْ يَقَضُمَ و يَفْرُمَ، فَيشيخُ ويهرم‎..!‎

إنَّها النَحْلَةُ‎…‎
‎ ‎لا تأكُلُ إلَّا من رأس الزهرِ وطربونِ البراعِم‎ ‎
‎ ‎ولا تستقي إلّا من رحيقِ النواعِم‎ ..!‎

فَتَمَثَّلوا بالنَحْلِ‎…‎
أَعْسِلوا ولا تَمِلّوا‎..!‎
أَعْسِلوا، فتُطَيِّبونَ الدُنيا
‎ ‎وتطيل بكم الحياةُ
ويؤَبَّدُ ذِكْرُكُم العَسَلُ‎…!”‎

    المزيد من أخبار لبنان

    آلية تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
    أي رسائل لـ"الحزب" وإيران بعد استهداف اليونيفيل؟
    نقابة المحررين
    نقابة المحررين: انتخاب الزميل مصبنجي رئيساً لجمعية الصحافيين الأجانب في فرنسا ‏
    عنصر من الجيش اللبناني وجنود حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) يقفون إلى جانب مركبات لليونيفيل في مدينة العاقبية
    تصريح خطير للحكومة الإيرلندية.. لا نستبعد تورط حزب الله في هجوم العاقبية!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    بالأسماء والصور.. يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله!
    لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم
    كأس العالم قطر ٢٢
    قبل أيام من حلم كأس العالم.. نكسة صحية للاعبي المنتخب الفرنسي!
    ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
    بعدما تجاوز الـ 43 ألفًا.. كيف أقفل سعر "الدولار الأسود" اليوم؟