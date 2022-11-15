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كلاس: لاعتبار منطقة التزلج في الأرز منكوبة

منذ 5 دقائق
جورج كلاس

جورج كلاس

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استنكر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، في بيان، “الاعتداء الآثم و المؤذي الذي تعرضت له محطة التزلج في منطقة الارز”، ودعا الى “اعتبار ما نتج عن فعل الأذى والإعتداء المقصود من اضرار مادية كبيرة هو بمثابة نكبة للقطاع السياحي والرياضة الشتوية، التي يفخر به لبنان وتشكل موردا لأهالي منطقة بشري والجوار”.

وطالب كلاس “الاجهزة القضائية والامنية بإجراء التحقيقات اللازمة واعتبار منطقة التزلج في الارز منطقة منكوبة رياضياً وسياحياً وتتطلب رعاية مركزة وسريعة من الدولة قبل بداية موسم التزلج، الذي يشكل علامة من علامات لبنان السياحي والحضاري والرياضي”.

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