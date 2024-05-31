كلاس: واجبنا أن نتواصل مع المرجعيات خدمةً للشباب ولبنان

يواصل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال البروفيسور جورج كلاس لقاءاته مع المرجعيات الروحية والسياسية والاجتماعية، وتشجيعه الشباب للانخراط في الدولة والتطوع في الجيش والقوى الأمنية والعسكرية، وفي هذا الاطار زار كلاس مع القاضي الرئيس نسيب إيليا، متروبوليت جبل لبنان وجبيل والبترون للروم الأرثوذكس سلوان موسي.

وتركّز البحث حول “قضايا الشباب وإنتظاراتهم، وضرورة إيلائهم الأهمية والعناية الوطنية القصوى وحمايتهم من اخطار الإدمانات القاتلة، من مخدرات و رهانات إلكترونية وتشريع العاب القمار بواسطة الهاتف الخلوي بحيث اصبح الكازينو بيد كل شخص، وعداد الضحايا يتزايد و الشباب معرّضون لعمل الاشرار”.

وأشار كلاس الى أن “المتروبوليت موسي أعطى توجيهاته واستعداه لإيلاء الشباب مسؤولية تعزيز الثقة بقدراتهم وحماية مستقبلهم وتشجيعهم للإنضواء في المؤسسات الرسمية الادارية، والإنخراط في الأجهزة والقوى الأمنية، لأن لبنان لهم وهم للبنان”، وشكره على “تفكيره الحواري والراعوي والإنفتاحي وكلامه السلامي الناضح بالمحبة، ولكل ما يقوم به من تواصل ميداني مع القطاعات الشبابية لحثِّهم على بناء الجسور بين الجماعات وبعث الأمل في نفوسهم، مؤكداً لهم أن المستقبل لهم، وأن لبنان يستحق تضحياتهم”.

وقال كلاس: “اليوم تكرّم عليّ سيادته بنص روحاني أبوي قدمه لي موسوماً برسالة محبة لأجيال لبنان”، مؤكداً أن “واجبنا ان نتواصل مع المرجعيات الروحية والسياسية والأهلية للتزوِّد بأفكارهم والاطلاع على إنشغالاتهم ورؤاهم، خدمة للشباب ولبنان”.