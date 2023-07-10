كلاس للشباب: لبنان يسمعكم!

أشار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، إلى أنّ “خلينا نحاور” هي بادرة وطنية راقية وخطوة حضارية طيبة، ونسخة لبنانية تواكب اليوم العالمي للحوار!

وأضاف عبر “فيسبوك”، أنّ المبادرة “تحمل دعوة مفتوحة للحوار والتلاقي وبناء الجسور بين الأجيال والجماعات من أجل لبنان السلام!، معتبرًا أنّ “خلينا نتحاور هي المنتدى الشعبي الحواري المفتوح على صراحة القلب وصفاء النيات والواقعية الفكرية”!

وتوجّه كلاس إلى الشباب قائلًا: “أيها الشباب بادروا تحاوروا تكلّموا.. لبنان يسمعكم! كل التقدير لوزارة الاتصالات ووزارة الإعلام على تشجيع حرية التفكير والتعبير والدعوة إلى الحوار! نعم للحوار الشعبي نعم لكل أنواع الحوار البنّاء”.